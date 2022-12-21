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Cal Early Signing Day Live Tracker

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

Cal's roster reconstruction won't end Wednesday as the Golden Bears are expected to remain aggressive in pursuing transfer portal targets, but the program's incoming freshman class gets its chance to put pen to paper as the Early Signing Period begins today.

Cal has 10 commitments, including recent JUCO DB addition Matthew Littlejohn. All have officially signed now.

Coach Justin Wilcox will talk to reporters at 2 p.m. PT.

Signed ...

-LB Cade Uluave details his Cal commitment decision

-DE Frederick Williams talks Cal commitment decision

-Speedy WR Nyziah Hunter talks Cal commitment decision

-Cornerback Sai Vadrawale details his Cal commitment decision

-Interview with Cal DE commit Tiu Afalava

-WATCH: Bears OLB commit Ryan McCulloch talks senior season

-A closer look at DE Zurich Ashford's Cal commitment

-Breaking down TE Ben Marshall's Cal commitment

-Breaking down Jaivian Thomas' Cal commitment

Colorado cornerback transfer Kaylin Moore and UNLV cornerback transfer Nohl Williams are officially on board with the Bears after announcing their commitments earlier this month.

We went in-depth on Williams' football journey from under-the-radar HS prospect to coveted FBS transfer. Read that story here.

Transfer additions official 

Meanwhile, Cal added two new transfer announcements in Oregon RB Byron Cardwell and Clemson LB Sergio Allen, who both visited last weekend.

We talked to Cardwell about his move to the Bears and how things finished up with the Ducks. Read that story here.

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