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WATCH: Cal coordinators, ILB Jackson Sirmon and WR Taj Davis talk UW

Cal inside linebacker (8) Jackson Sirmon makes a tackle on Washington running back Cameron Davis in last year's meeting between the two teams in Berkeley.
Cal inside linebacker (8) Jackson Sirmon makes a tackle on Washington running back Cameron Davis in last year's meeting between the two teams in Berkeley. (Godofredo A. Vásquez | Associated Press)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal opens up conference play this weekend with a matchup against top-10 opponent Washington, a program with several connections to the Bears. Tuesday, defensive coordinator Peter Sirmon and offensive coordinator Jake Spavital met with reporters to discuss their challenge this week preparing both sides of the ball for a game against the Huskies.

In addition to hearing from both coordinators, former UW players Jackson Sirmon and Taj Davis also met with reporters to discuss their return to Seattle for the first time since leaving Washington for Cal.

Watch each of the Tuesday media sessions below:

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