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WATCH: OL Brian Driscoll and WR Monroe Young talk after Cal spring practice

Click the graphic to take advantage of this limited-time offer as the Bears take the field for spring practice!
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Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal held its first of 15 spring practices Wednesday, and the offense was in focus as the Bears welcome a new-look scheme on that side of the ball under Jake Spavital. After practice, veteran offensive lineman Brian Driscoll and receiver Monroe Young met with reporters to discuss the first day and the outlook for the offense this year.

Watch the full media session below:

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