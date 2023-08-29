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WATCH: Justin Wilcox, Peter Sirmon & Jake Spavital talk Cal-North Texas

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is set to open the season the road this Saturday when the Bears travel to North Texas. Tuesday, head coach Justin Wilcox, defensive coordinator Peter Sirmon and offensive coordinator Jake Spavital met with reporters via Zoom to discuss the upcoming matchup against the Mean Green, where things stand with the Bears coming out of camp plus much more.

Watch the full media sessions below:

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