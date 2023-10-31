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WATCH: Justin Wilcox, Cal coordinators and ILB Cade Uluave talk Oregon

Linebacker Cade Uluave met with reporters Tuesday to talk about his rise up the Cal depth chart coming off a 10-tackle performance against USC.
Linebacker Cade Uluave met with reporters Tuesday to talk about his rise up the Cal depth chart coming off a 10-tackle performance against USC.
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is turning the page on one matchup against a ranked opponent in preparation for another. The Bears head to Oregon this weekend to face the sixth-ranked Ducks at Autzen Stadium. Tuesday, head coach Justin Wilcox, defensive coordinator Peter Sirmon, offensive coordinator Jake Spavital and inside linebacker Cade Uluave all met with reporters to discuss the upcoming matchup in Eugene while also looking back at Saturday's loss to USC.

Watch each of the media sessions in their entirety below:

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