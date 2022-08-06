 GoldenBearReport - WATCH: Interviews with OC Bill Musgrave and QBs Jack Plummer, Kai Millner
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WATCH: Interviews with OC Bill Musgrave and QBs Jack Plummer, Kai Millner

Staff
Golden Bear Report

After Cal's Saturday morning practice, offensive coordinator Bill Musgrave and quarterbacks Jack Plummer and Kai Millner were made available to reporters.

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