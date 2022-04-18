 GoldenBearReport - WATCH: Interviews with Justin Wilcox, Ben Coleman and Ethan Saunders
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WATCH: Interviews with Justin Wilcox, Ben Coleman and Ethan Saunders

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

After Cal's eighth spring practice Monday morning, head coach Justin Wilcox, offensive lineman Ben Coleman and defensive end Ethan Saunders talked with reporters.

Watch the full interviews below.

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