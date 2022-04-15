 GoldenBearReport - WATCH: Interviews with Cal DC Peter Sirmon, safety Daniel Scott
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WATCH: Interviews with Cal DC Peter Sirmon, safety Daniel Scott

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

After Cal's sixth spring practice Friday morning, defensive coordinator Peter Sirmon and safety Daniel Scott talked with reporters.

Watch the full interviews below:

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