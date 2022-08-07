 GoldenBearReport - WATCH: Interviews with Cal DC Peter Sirmon and LB Jackson Sirmon on Sunday
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WATCH: Interviews with Cal DC Peter Sirmon and LB Jackson Sirmon on Sunday

Staff
Golden Bear Report

After Cal's Sunday football practice, defensive coordinator Peter Sirmon and linebacker Jackson Sirmon talked to reporters.

Watch those full interviews here:

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