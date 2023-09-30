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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox talks after win over ASU

Golden Bear Report
Staff

Cal pulled out a 24-21 win over Arizona State on Saturday despite several miscues. The Bears leaned on their running game and defense to edge out the Sun Devils, and afterward head coach Justin Wilcox met with reporters to discuss his thoughts on the game.

Watch his postgame media session below:

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