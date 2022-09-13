News More News
{{ timeAgo('2022-09-13 22:20:36 -0500') }} football Edit

WATCH: Video interviews with Cal players Tuesday of Notre Dame week

Staff
Golden Bear Report

After Cal's Tuesday practice, quarterback Jack Plummer, safety Daniel Scott and offensive lineman Matthew Cindric talked to reporters, looking ahead to the big game Saturday at Notre Dame as well as reflecting on the results of the first two weeks.

See the full interviews here:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}