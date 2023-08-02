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WATCH: RB Jaydn Ott talks after Day 1 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Jaydn Ott will have a lot on his shoulders this season as he steps into an even bigger role as a sophomore. The standout Cal running back opened up his second training camp in Berkeley on Wednesday, and afterward he met with reporters to look ahead to the upcoming month and season.

Watch the full post-practice interview session below:

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