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WATCH: Postgame comments from Cal coach Justin Wilcox after loss at WSU

Staff
Golden Bear Report

This wasn't the way the Cal Golden Bears hoped to follow up their confident, comfortable win and offensive outburst against Arizona last week.

The Bears stumbled from the start and didn't do enough on either side of the ball Saturday night, losing 28-9 at Washington State to drop to 3-2.

See what coach Justin Wilcox said after the loss.

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