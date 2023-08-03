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WATCH: OC Jake Spavital talks after Day 2 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Jake Spavital has added a number of new players to his side of the ball this offseason meaning there will be some decisions to make as the next few weeks play out. For now, the Cal offensive coordinator is focused on finding reps for all his top quarterbacks while evaluating all the other positions as well.

Thursday, Spavital met with reporters for a lengthy post-practice media session to discuss his group. Watch that entire session below:

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