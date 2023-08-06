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WATCH: Justin Wilcox talks conference realignment on Day 4 of Cal practice

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Where does the latest round of conference realignment leave Cal? Justin Wilcox is unsure, and he spoke about his feelings on the topic after the Bears wrapped up their fourth day of training camp on Sunday. Wilcox provides his thoughts on the next steps for Cal, his personal feelings on the recent movement, the potential future for his program and much more.

Watch the full media session with the Bears head coach below:

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