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WATCH: Justin Wilcox talks after Cal's first training camp scrimmage
Matt Moreno
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GoldenBearReport
Reporter
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
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Cal ran close to 100 plays during its first training camp scrimmage Sunday as the Bears wrapped up their second week. Day 10 brought the best look at the team yet, and head coach Justin Wilcox provided his thoughts on the scrimmage and what he expects in the next week.
See his full post-practice media session from Sunday's action.
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