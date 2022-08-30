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WATCH: Interviews with Justin Wilcox, Peter Sirmon, Bill Musgrave and more

Staff
Golden Bear Report

As Cal gears up for its season opener Saturday against UC Davis, the Golden Bears had their big media day Tuesday.

Head coach Justin Wilcox, defensive coordinator Peter Sirmon, offensive coordinator Bill Musgrave and quarterback Jack Plummer were among those who spoke to reporters over Zoom.

Watch the full video interviews here. (More to be added as they upload).

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