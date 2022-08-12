 GoldenBearReport - WATCH: Interviews with Cal coaches and players Friday
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WATCH: Interviews with Cal coaches and players Friday

Cal DB coaches Terrence Brown, left, and Tre Watson.
Cal DB coaches Terrence Brown, left, and Tre Watson.
Staff
Golden Bear Report

After practice Friday, Cal DB coaches Terrence Brown and Tre Watson spoke with reporters, as did safety Daniel Scott and offensive lineman Matthew Cindric.

Watch those interviews here:

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