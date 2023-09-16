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WATCH: Head coach Justin Wilcox reflects on Cal's 31-17 win over Idaho

Cal head coach Justin Wilcox talks with an official during Saturday's game.
Cal head coach Justin Wilcox talks with an official during Saturday's game. (Kyle Terada | USA Today Sports)
AJ Alany
Golden Bear Report Staff Writer

Cal went down 17 points early in Saturday's game with Idaho before outscoring their FCS opponent 31-0 the rest of the way to earn their second victory of the season. Listen to what head coach Justin Wilcox had to say afterward as his team closed out its nonconference slate.

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