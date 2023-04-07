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WATCH: DC Peter Sirmon wraps up Day 10 of Cal spring practice

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is close to finishing up its second-to-last week of spring practice, and Friday defensive coordinator Peter Sirmon met with reporters to discuss the progress of his group and much more.

Watch the full post-practice media session below:

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