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WATCH: Cal unveils Kevin Moen statue to commemorate 'The Play'

Kevin Moen after scoring on "The Play" to beat Stanford in 1982.
Kevin Moen after scoring on "The Play" to beat Stanford in 1982. (AP)
Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

On the 40th anniversary of "The Play" -- the dramatic finish to beat Stanford in 1982 with the band on the field -- and leading into the 125th meeting between the rivals Saturday in Berkeley, Cal unveiled a statue commemorating that indelible touchdown scored by Kevin Moen.

It never hurts to take another look at one of college football's most memorable moments:

Cal broadcaster Joe Starkey, who was on the call for that historic highlight, is retiring at the end of this season after a 48-year career. He also talked this week about The Play, his career and his upcoming retirement.

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