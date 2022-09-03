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{{ timeAgo('2022-09-03 22:12:36 -0500') }} football Edit

WATCH: Cal players talk after season-opening win over UC Davis

Golden Bear Report
Staff

Several Cal players had impressive performances in the season opener against UC Davis on Saturday. Seven of them spoke with reporters after the 34-13 win over the Aggies.

Watch the full postgame interviews below:

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