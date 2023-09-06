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WATCH: Cal players look ahead to Auburn matchup

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

There were very few smiles Wednesday as Cal's player representatives spoke with reporters one day after Bears coaches did the same. Quarterback Sam Jackson, running back Jaydn Ott, offensive lineman Brian Driscoll and defensive lineman Brett Johnson all spoke with reporters to look ahead to Saturday's matchup with SEC opponent Auburn.

Wednesday's media session held a more serious tone as player after player brought up Cal's confidence heading into the matchup.

Hear from all four players in the videos below:

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