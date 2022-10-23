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WATCH: Cal player interviews after loss to Washington

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

After Cal's 28-21 loss to Washington on Saturday night, quarterback Jack Plummer, wide receiver J.Michael Sturdivant and linebacker Jackson Sirmon talked with reporters.

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