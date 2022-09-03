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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox talks after UC Davis win

Golden Bear Report
Staff

Cal secured a 34-13 win over UC Davis on Saturday to open the 2022 season. The Bears went down early to the Aggies but eventually reeled off 24 unanswered points to gain control and pull away in the victory.

Head coach Justin Wilcox spoke with reporters after the game about the first win for the Bears this season.

Watch the full interview below:

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