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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox breaks down early signing class

Cal head coach Justin Wilcox announced a group of newcomers that included 13 players who will arrive in Berkeley for the spring semester in January.
Cal head coach Justin Wilcox announced a group of newcomers that included 13 players who will arrive in Berkeley for the spring semester in January. (Matt Moreno | Golden Bear Report)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal announced the addition of 22 newcomers Wednesday on the first day of the early signing period. In all, the Bears will have 13 midyear enrollees, including five transfers from other four-star programs, go along with seven high school and junior college prospects joining the team at the midway point of the school year.

After signing most of the group, Bears head coach Justin Wilcox spent some time speaking with the media about his latest additions and provided an outlook for the rest of the offseason with more roster turnover expected at Cal.

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