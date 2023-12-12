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WATCH: Cal coaches and players preview Independence Bowl

Jeremiah Hunter says he has not yet decided on his next move as he still has remaining eligibility left with the Bears.
Jeremiah Hunter says he has not yet decided on his next move as he still has remaining eligibility left with the Bears.
Golden Bear Report
Staff

Cal is preparing to leave Berkeley later this week for its trip to Shreveport, Louisiana where the Bears will take on Texas Tech in the Radiance Technologies Independence Bowl. Tuesday, Cal head coach Justin Wilcox, defensive coordinator Peter Sirmon, newly-appointed offensive coordinator Mike Bloesch, outside linebacker David Reese and wide receiver Jeremiah Hunter all met with reporters to discuss the upcoming bowl game, the matchup with Texas Tech, the recent changes within the program and more.

RELATED | Five Takeaways: Cal’s coaching staff talks final stages of bowl game prep

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