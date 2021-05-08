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basketball
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Sam Alajiki looks ahead to his freshman year at Cal
Ben Parker
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GoldenBearReport
Golden Bear Report
I cover Cal basketball for Rivals.com.
Before he officially arrives on the Berkeley campus, we thought it would be fun to catch up with 2021 Cal men’s basketball commit Sam Alajiki one more time. After finishing his senior season at St....
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