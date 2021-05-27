 GoldenBearReport - RCS Los Angeles: OL vs. DL part two
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RCS Los Angeles: OL vs. DL part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-one action against the offensive linemen at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles.

Featured prospects:
Gracen Halton
Matayo Uiagalelei
Cyrus Moss
Dejon Roney
Aisea Moa
Damonic Williams

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