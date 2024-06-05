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PHOTOS: Four-star 2025 guard Jovani Ruff announces commitment to Cal

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Four-star shooting guard Jovani Ruff announced his commitment to Cal on Wednesday. He picked the Bears over a final group that included Kansas, Oregon and USC. Golden Bear Report was in attendance at Long Beach Poly High School to see Ruff make his choice. You can see a photo gallery of Wednesday's ceremony above.

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