PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PHOTOS: Four-star 2025 guard Jovani Ruff announces commitment to Cal
Matt Moreno
•
GoldenBearReport
Reporter
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
Four-star shooting guard Jovani Ruff announced his commitment to Cal on Wednesday. He picked the Bears over a final group that included Kansas, Oregon and USC. Golden Bear Report was in attendance at Long Beach Poly High School to see Ruff make his choice. You can see a photo gallery of Wednesday's ceremony above.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NhbC5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvcGhvdG9zLWZvdXItc3Rhci0yMDI1LWd1YXJkLWpvdmFuaS1ydWZmLWFu
bm91bmNlcy1jb21taXRtZW50LXRvLWNhbCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51
bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVs
bCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg
ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi
KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0
IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl
cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl
IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t
L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y
ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt
ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9
MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGY2FsLnJpdmFscy5jb20l
MkZuZXdzJTJGcGhvdG9zLWZvdXItc3Rhci0yMDI1LWd1YXJkLWpvdmFuaS1y
dWZmLWFubm91bmNlcy1jb21taXRtZW50LXRvLWNhbCZjNT0yMDIyNzMzMDgx
JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBF
bmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==