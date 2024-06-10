Advertisement
News More News
ago football Edit

ATH Jae'on Young becomes Cal's third 2025 weekend visitor to commit

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
Advertisement

Good things come in threes, and Cal is seeing that first hand coming out of another key recruiting weekend. After already adding two commitments from weekend visitors, the Bears added their third pledge from a busy weekend in Berkeley on Monday when three-star athlete Jae'on Young made his pledge public.

The 5-foot-11, 155-pound recruit from Sierra Canyon in Chatsworth had previously planned official visits to Kansas and Boston College, but instead he opted to end the process after getting the opportunity to visit Cal over the weekend.

"The authenticity is real at Cal," Young told Golden Bear Report about his college choice. "And the development of Coach TB (Terrance Brown) along with Coach (Tre) Watson will help me excel at the next level."

USC, Oregon, Texas A&M, Washington, Utah, Arizona and BYU are some of the other programs that offered the No. 86-ranked prospect in the state previously in his recruitment. Cal was one of the earlier schools in the mix after offering him last May, and since then the three-star recruit has remained a priority for Justin Wilcox's staff.

Young is now the 11th commitment for the Bears in the 2025 cycle but just the second defensive back alongside longtime cornerback commit Kaden Cook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement