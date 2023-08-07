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WATCH: OL Matthew Wykoff talks after Day 5 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Offensive lineman Matthew Wykoff is one of the big spring offseason additions for Cal, and he's now getting his opportunity to work with the Bears this summer after beginning his career at Texas A&M.

Wykoff has been working at different positions throughout training camp, and he spoke with reporters about his experience so far after Day 5 of practice, Monday.

Watch his full media session below:

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