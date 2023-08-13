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WATCH: Head coach Justin Wilcox talks after Cal's first camp scrimmage

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal held its first scrimmage of training camp Sunday giving the Bears an opportunity to get a taste of live action less than three weeks away from the season opener against North Texas.

Head coach Justin Wilcox had his team go live for around an hour Sunday, and afterward he met with reporters to discuss some of his early takeaways from what the team showed on its 10th day of work.

Watch his full post-practice media session below:

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