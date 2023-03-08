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WATCH: Coach Justin Wilcox reviews Day 1 of Cal spring practice

Click the graphic to take advantage of this limited-time offer as the Bears take the field for spring practice!
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Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal opened up spring practice Wednesday, and the offense grabbed plenty of attention for the Bears. Justin Wilcox's staff is working in a new system over the next month, and the first day of spring ball brought the first public glimpse at the scheme being implemented by offensive coordinator Jake Spavital.

Wilcox met with reporters after practice to discuss the first day of action and more. Watch the full media session below:

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