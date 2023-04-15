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WATCH: Coach Justin Wilcox recaps Cal spring ball after Saturday's showcase

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal spring ball is in the books after the Bears wrapped up the 15-practice schedule Saturday with the team's showcase event. Plenty of new players showcased their abilities in front of the fans, and now Wilcox and his staff have plenty of film to evaluate heading into the summer.

The Cal head coach took time to speak with reporters after Saturday's practice to break down what he learned about his group over the last five weeks plus update where the team goes from here heading into the rest of the spring and summer.

Watch his full media session below:

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