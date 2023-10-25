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WATCH: Cal QB Fernando Mendoza previews USC matchup

Cal quarterback Fernando Mendoza looks downfield in the Bears' game against Utah earlier this month.
Cal quarterback Fernando Mendoza looks downfield in the Bears' game against Utah earlier this month. (Rob Gray | USA Today Sports)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is coming off its bye week and now has to prepare for yet another ranked opponent as No. 24 USC makes its way to Berkeley this weekend for a matchup with the Bears. Unlike Utah and Oregon State, however, the Trojans enter this Saturday's matchup on a two-game losing streak.

Wednesday, Bears quarterback Fernando Mendoza provided his thoughts on the Trojans, his third start against a ranked opponent, what he worked on over the bye week and more.

Watch his full media session below:

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