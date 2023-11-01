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WATCH: Cal QB Fernando Mendoza previews matchup with No. 6 Oregon

Fernando Mendoza accounted for four touchdowns in Cal's loss to USC on Saturday.
Fernando Mendoza accounted for four touchdowns in Cal's loss to USC on Saturday. (Jed Jacobsohn | Associated Press)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal quarterback Fernando Mendoza continues to lead the team through a challenging stretch, and the Bears will face one of their toughest opponents of the season this week when they travel to Eugene for a meeting with No. 6 Oregon.

Wednesday, Mendoza spoke with reporters about the matchup against the Ducks, what he's expecting from the crowd at Autzen Stadium on Saturday, the continued development of the offense and more.

Watch his full weekly press conference below:

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