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WATCH: Cal kicker Michael Luckhurst and DB Raymond Woodie III talk Saturday

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Raymond Woodie III had an interception and Micheal Luckhurst was a perfect 5 for 5 on field goals during Saturday's practice as Cal closed out the fourth week of spring ball at Memorial Stadium.

Both players had an opportunity to speak with reporters after their performances to discuss the day plus the spring as a whole with the Bears set for their final week beginning Monday.

Watch the Saturday media sessions below:

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