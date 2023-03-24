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WATCH: Cal DB Craig Woodson talks after Friday's spring practice

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal redshirt junior defensive back Craig Woodson has been one of the standout performers through the first half of spring practice. He continued to make plays Friday as the Bears held their second scrimmage before the beginning of spring break. Woodson took time after practice to meet with reporters to discuss his play so far this spring, the development of the defense, the competitiveness among the defensive back group and much more.

Watch the full media session below:

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