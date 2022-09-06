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WATCH: Cal coach Justin Wilcox talks UNLV matchup, other Bears storylines

Staff
Golden Bear Report

Coming off the 34-13 win over UC Davis, Cal turns its focus to a Week 2 clash with UNLV on Saturday.

Golden Bears coach Justin Wilcox shared his reflections and takeaways from the opener, talked about the upcoming matchup and other storylines Tuesday.

Watch the full interview here:

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