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WATCH: Basketball coach Mark Madsen meets the Cal media

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

Mark Madsen was introduced as Cal's new head coach Monday, and after his initial introduction the Bears new leader and athletic director Jim Knowlton met with reporters for another 25 minutes to discuss the task on hand to rebuild the program. Watch the full media session from Haas Pavilion in the video below.

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