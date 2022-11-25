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{{ timeAgo('2022-11-25 21:31:53 -0600') }} football Edit

WATCH: WR Jeremiah Hunter talks after Cal's loss to UCLA

Golden Bear Report
Staff

Cal receiver Jeremiah Hunter led the offense with 158 yards receiving and two receiving touchdowns in Friday's loss to UCLA. After the game, he spoke with reporters about the season finale and his performance to end the year.

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