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WATCH: OC Jake Spavital talks after Day 5 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal offensive coordinator Jake Spavital continues to put the pieces together for his first offense back with the Bears. The rotation at quarterback continued Monday as the Bears went through their fifth practice of training camp, and afterward Spavital spoke with reporters about where things stand with the battle at the position and much more.

Watch his full media session below:

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