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WATCH: Cal RB Jaydn Ott talks health, matchup with No. 6 Oregon

Jaydn Ott missed the fourth quarter of Cal's loss to USC on Saturday after rushing for 3 touchdowns and 153 yards.
Jaydn Ott missed the fourth quarter of Cal's loss to USC on Saturday after rushing for 3 touchdowns and 153 yards. (Jed Jacobsohn | Associated Press)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal running back Jaydn Ott had one of his best performances Saturday as he rushed for 3 touchdowns in the Bears' loss to USC. Ott wasn't able to finish out the game after suffering an injury forcing him to miss the fourth quarter against the Trojans, but he is expected to take the field when Cal visits No. 6 Oregon this weekend. Wednesday, the Bears star met with reporters to discuss last week's game plus his thoughts on the Ducks and more.

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