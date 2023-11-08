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WATCH: Cal QB Fernando Mendoza looks ahead to Washington State matchup

Quarterback Fernando Mendoza is focused on keeping Cal bowl eligible as the Bears finish out the regular season.
Quarterback Fernando Mendoza is focused on keeping Cal bowl eligible as the Bears finish out the regular season. (Darren Yamashita | USA Today Sports)
Golden Bear Report
Staff

Cal quarterback Fernando Mendoza met with reporters Wednesday as the Bears prepare to face Washington State. Mendoza now has four starts under his belt but has yet to a secure a win, and his focus over the final stretch is to do that while also helping Cal become bowl eligible. The second-year freshman spoke about that and much more Wednesday afternoon during his latest weekly media session.

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