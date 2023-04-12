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WATCH: DC Peter Sirmon talks after Cal spring practice No. 13

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is in the final stages of spring practice heading into Saturday's spring showcase at Memorial Stadium. There was an emphasis on short-yardage and red zone situations during Wednesday's practice, which will be the last full work session for the Bears ahead of Saturday.

Afterward, defensive coordinator Peter Sirmon spoke with reporters about what he's seen from his defense this spring and his expectations for Saturday's showcase plus much more.

Watch the full media session below:

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