 GoldenBearReport - WATCH: Video interviews with Cal's Jermaine Terry and Nate Rutchena
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WATCH: Video interviews with Cal's Jermaine Terry and Nate Rutchena

Ryan Young • GoldenBearReport
Pac-12 Publisher

After Cal's third practice of spring Saturday, tight end Jermaine Terry and linebacker Nate Rutchena talked with reporters.

Watch the full video interviews below.

Also, read our detailed notes, takeaways and observations from practice.

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