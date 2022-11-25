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WATCH: Safety Daniel Scott talks after Cal's loss to UCLA

Golden Bear Report
Staff

Daniel Scott's career at Cal came to an end Friday after the Bears dropped the final game of the regular season to UCLA. The senior safety took time after the game to speak with reporters about the season finale and look back at his career at Cal.

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