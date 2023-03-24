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WATCH: QB Sam Jackson V talks after Friday's spring practice

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Quarterback Sam Jackson V was not pleased with his own performance in Cal's second spring scrimmage Friday. Afterward, he met with reporters to discuss finishing up the first half of his initial spring with the Bears, the growth he's seen from the offense, his impressions of the defense so far and much more.

Watch the full media session below:

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