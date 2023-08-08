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WATCH: OLB David Reese talks after Day 6 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

David Reese says he is healthier than he has been in several years, and he is poised to make an impact in his first season at Cal. The Florida transfer has been a standout once again during training after shining during the spring. Tuesday, the Bears outside linebacker met with reporters to discuss his progression since arriving in the winter, his thoughts on the defensive overall this summer and much more.

Watch his interview session after Day 6 of camp below:

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